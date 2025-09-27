Trabzon'da Ahilik Haftası Etkinliği — ESDER 4. Kez Düzenledi

ESDER Trabzon Şubesi, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki programla Ahilik Haftası'nı kutladı; konuşmalar, Kur'an tilaveti ve şet kuşatma töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:18
Trabzon'da Ahilik Haftası Töreni

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen Ahilik Haftası programı, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi.

Program akışı

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Konuşmalar ve vurgular

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yaptığı konuşmada Ahiliğin dört değerine dikkat çekti: sevgi, kardeşlik, üretim ve paylaşım. Çelikus, Ahilik değerine sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı ve ESDER olarak Ahilik Haftası kutlamalarının 4'üncüsünü Trabzon'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

ESDER Trabzon Şube Başkanı Mustafa Enez, Ahilik Haftası'nın önemine değindi ve derneğin yürüttüğü çalışmaları aktardı.

Kuveyt Türk Trabzon Bölge Müdürü Bülent Çakır ise Ahilik kültürünü hem yaşadıklarını hem de yaşattıklarını ifade etti.

Törenin tamamlanması

Konuşmaların ardından şet kuşatma töreni gerçekleştirildi.

