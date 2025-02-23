Trabzon'da Asansörde Yangın: Hasar Oluştu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanın asansöründe çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:21
Trabzon'da Asansörde Yangın: Hasar Oluştu

Trabzon'da Asansörde Yangın: Hasar Oluştu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Çukurçayır Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın asansöründe meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, 11 katlı bir binanın asansöründe, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıktı. Site sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

Yangın, gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, olay sonucunda binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir binanın asansöründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir binanın asansöründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

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