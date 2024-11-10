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Trabzon'da Atatürk Köşkü'ne Yoğun İlgi: 10 Kasım'da 4 Bin Ziyaretçi

Atatürk'ü Anma Günü'nde Trabzon'daki Atatürk Köşkü binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:51
Trabzon'da Atatürk Köşkü'ne Yoğun İlgi: 10 Kasım'da 4 Bin Ziyaretçi

Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nde 10 Kasım Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'daki köşkü, 10 Kasım dolayısıyla binlerce kişinin ziyaretine ev sahipliği yaptı. Atatürk'ün bu köşkte üç kez konakladığı biliniyor.

Ücretsiz Ziyaret İmkanından Yararlananlar

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde Atatürk Köşkü'ne yapılan ziyaretler ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Yoğun İlgi ve Ziyaretçi Sayısı

Atatürk'ün kişisel eşyaları ve hatıralarıyla dolu bu tarihi köşke ilgi oldukça yoğundu. Kasım ayında normal günlerde ortalama 300 kişi ziyaret eden köşk, 10 Kasım'da saat 15.30 itibarıyla 4 bin kişiyi ağırladı.

Her Yaştan Ziyaretçi

Açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını yaşatmaya devam ettiğimiz bu mekanda 7'den 70'e tüm halkımızı ağırlamaktan büyük gurur duyduk. Bu vesileyle onun ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz” denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşk, 10 Kasım dolayısıyla binlerce kişiyi ağırladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşk, 10 Kasım dolayısıyla binlerce kişiyi ağırladı.

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