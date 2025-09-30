Trabzon'da Balıkçılar Tarafından Bulunan İnsansız Deniz Aracı Kontrollü Olarak Etkisiz Hale Getirildi

Trabzon'da balıkçılar insansız deniz aracı buldu; araç kontrollü olarak etkisiz hale getirildi

Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracının uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Olayın seyri

Gece saatlerinde Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, ağlarına yabancı bir cisim takıldığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen araç, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı ve liman çevresinde giriş-çıkışlar kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Valilikten yapılan açıklama

Valilik açıklamasında, Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan cismin limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı; Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve diğer uzman ekiplerin incelemeleriyle olay yerinde değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir." ifadesine yer verildi ve vatandaşların benzeri durumda müdahale etmeden güvenlik birimlerine haber vermeleri istendi.

Kooperatif başkanı ve balıkçıların açıklamaları

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, gece denize açılan balıkçıların buldukları aracı limana getirdiğini, Sahil Güvenlik ve bomba imha ekiplerinin inceleme yaptığını ve limanın balıkçıların giriş-çıkışlarına kapatıldığını söyledi. Yılmaz, sabah gelen bomba imha ekibinin de incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

Güvenlik ekiplerinin çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri bölgede sinyal kesici kullanarak incelemelerde bulundu. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da ekiplerden bilgi aldı. İstanbul'dan gelecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS ekipleri insansız deniz aracında incelemelerini sürdürecek.

Balıkçının tanıklığı

Hamsi avına çıkan balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, radarlarına giren cismi vinçle teknenin üzerine aldıklarını ve ilk başta küçük bir balıkçı teknesi ya da fiber bota benzettiklerini anlattı. Daha sonra askeri bir bota benzediğini fark ettiklerini, içinde tehlikeli bir madde olabileceği endişesiyle Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiklerini söyledi. Bozok, olayda herhangi bir patlama veya problem yaşanmadığını belirtti.

Resmi tespit

Valiliğin açıklamasında, 29 Eylül 2025 tarihinde Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bulunan cismin yapılan incelemeler sonucu "yabancı menşeli insansız deniz aracı" olduğu tespit edildiği ve ilgili birimlerce gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi. Açıklamada, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ile diğer uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda aracın kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verildiği tekrar vurgulandı.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların müdahale etmeyip güvenlik birimlerine haber vermesini önemle rica ediyor.