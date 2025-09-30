Trabzon'da Balıkçılar Tarafından Bulunan İnsansız Deniz Aracı Kontrollü Olarak Etkisiz Hale Getirildi

Çarşıbaşı Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından bulunan 'yabancı menşeli' insansız deniz aracı, uzman ekiplerin incelemesi sonrası kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 19:59
Trabzon'da Balıkçılar Tarafından Bulunan İnsansız Deniz Aracı Kontrollü Olarak Etkisiz Hale Getirildi

Trabzon'da balıkçılar insansız deniz aracı buldu; araç kontrollü olarak etkisiz hale getirildi

Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracının uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Olayın seyri

Gece saatlerinde Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, ağlarına yabancı bir cisim takıldığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen araç, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı ve liman çevresinde giriş-çıkışlar kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Valilikten yapılan açıklama

Valilik açıklamasında, Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan cismin limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı; Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve diğer uzman ekiplerin incelemeleriyle olay yerinde değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir." ifadesine yer verildi ve vatandaşların benzeri durumda müdahale etmeden güvenlik birimlerine haber vermeleri istendi.

Kooperatif başkanı ve balıkçıların açıklamaları

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, gece denize açılan balıkçıların buldukları aracı limana getirdiğini, Sahil Güvenlik ve bomba imha ekiplerinin inceleme yaptığını ve limanın balıkçıların giriş-çıkışlarına kapatıldığını söyledi. Yılmaz, sabah gelen bomba imha ekibinin de incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

Güvenlik ekiplerinin çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri bölgede sinyal kesici kullanarak incelemelerde bulundu. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da ekiplerden bilgi aldı. İstanbul'dan gelecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS ekipleri insansız deniz aracında incelemelerini sürdürecek.

Balıkçının tanıklığı

Hamsi avına çıkan balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, radarlarına giren cismi vinçle teknenin üzerine aldıklarını ve ilk başta küçük bir balıkçı teknesi ya da fiber bota benzettiklerini anlattı. Daha sonra askeri bir bota benzediğini fark ettiklerini, içinde tehlikeli bir madde olabileceği endişesiyle Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiklerini söyledi. Bozok, olayda herhangi bir patlama veya problem yaşanmadığını belirtti.

Resmi tespit

Valiliğin açıklamasında, 29 Eylül 2025 tarihinde Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bulunan cismin yapılan incelemeler sonucu "yabancı menşeli insansız deniz aracı" olduğu tespit edildiği ve ilgili birimlerce gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi. Açıklamada, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ile diğer uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda aracın kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verildiği tekrar vurgulandı.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların müdahale etmeyip güvenlik birimlerine haber vermesini önemle rica ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
3
Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Kalianget Açıkları Sallandı
4
New York'ta ICE Müdahalesi: Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Hastaneye Kaldırıldı
5
ABD'de hükümet kapanması: 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir
6
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Birliklerini Hedef Aldı: Ölü ve Yaralılar
7
GSS borcu olanların yüreğine su serpildi! Borcu olan gözünü bu tarihe dikti!

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar