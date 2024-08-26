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Trabzon'da Balyozla Zarar Veren Kişi Gözaltına Alındı

Sürmene'deki parka zarar veren kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:15
Trabzon'da Balyozla Zarar Veren Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da Parkta Yangın Çıktı!

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunan Bıçak Tanıtım Parkı'nda, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, elinde balyozla parka saldıran bir kişi gözaltına alındı.

Olayın Gerçekleşmesi

İlk edinilen bilgilere göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, Sürmene yazılı tabelayı ve çevrede bulunan diğer eşyaları balyozla tahrip etti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, emniyet güçleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Emniyetin Müdahalesi

Emniyet ekipleri, olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra, şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Bu tür olayların toplumda yarattığı rahatsızlığa dikkat çeken yetkililer, güvenlik çalışmalarının sürdüğünü ve benzer vakaların önüne geçmek için tedbirlerin artırılacağını belirtti.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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