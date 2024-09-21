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Trabzon'da Barış İçin Yürüyüş

Trabzon çocukları Filistinli akranları için evrensel barış mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:40
Trabzon'da Barış İçin Yürüyüş

Trabzon'da Barış İçin Anlamlı Bir Yürüyüş

21 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında, Trabzon'da "Trabzon'un Çocukları Barış için Yürüyor" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen bu anlamlı etkinliğe, çok sayıda çocuk ve aile eşlik etti. Katılımcılar, Kahramanmaraş Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar barış çağrısı yaparak yürüdü. Sloganlar ve Mesajlar

Yürüyüş esnasında "Savaş değil barış", "Savaşa hayır, barışa evet" ve "Çocuklar ölmesin" gibi sloganlar atıldı. Ayrıca, Gazze'de şehit olan çocukların fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşındı. Etkinlik boyunca davul ve düdük sesleri yükseldi, bir araya gelen çocuklar ve aileler ortak bir mesaj verdi.

Feride Nisa Öztürk’ten Barış Çağrısı

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Feride Öztürk, dünya üzerinde hala savaşların ve çatışmaların devam etmesinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Öztürk'ün 9 yaşındaki kızı Feride Nisa Öztürk, barış için büyüklerden yardım talep ederek, çocukların gülümsemesinin önemine vurgu yaptı:

"Sizlerin barışmanızı ve biz kavga ettiğimizde söylediğiniz gibi, 'kardeş kardeş oynamanızı' sizlerden rica ediyoruz. Şu an okulu yıkılmış, sevdiklerinin çoğunu kaybetmiş Gazzeli kardeşim Fatma'nın, Ukrayna'daki savaş yüzünden ülkesini terk etmiş Anastasya'nın, Suriye'den plastik botla kaçmak zorunda kalan Mahmud'un ve Doğu Türkistan'da kendi şarkılarının söylemesi engellenen Aybüke kardeşimin sizlere mesajı var; bırakın çocukların kahkahalarıyla şenlenen bir dünyada olalım."

Bu yürüyüş, çocukların barış ve kardeşlik çağrısını güçlendirmeyi amaçlıyor ve evrensel barışın sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trabzon'da 21 Eylül Dünya Barış Günü için, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın...

Trabzon'da 21 Eylül Dünya Barış Günü için, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organize ettiği "Trabzon'un Çocukları Barış içi Yürüyor" yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon'da 21 Eylül Dünya Barış Günü için, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın...

Trabzon'da 21 Eylül Dünya Barış Günü için, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organize ettiği "Trabzon'un Çocukları Barış içi Yürüyor" yürüyüşü düzenlendi.

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