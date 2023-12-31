Trabzon'da bir baba, zihinsel engelli kızını öldürüp intihar etmişti: Kızını neden öldürdüğü ortaya çıktı!

Trabzon'da yaşanan trajik olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Zihinsel engelli kızını vurup öldürdükten sonra intihar eden 80 yaşındaki baba, iki sayfadan oluşan bir mektup bıraktı.

Mektubun içinde, birikmiş bir miktar para, ev, arsa ve aracının nasıl paylaşılacağına dair talimatlar bulunuyordu. Baba, özellikle kızına kimin bakacağı konusundaki endişelerini dile getirerek, "Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanmış.







