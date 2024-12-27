Trabzon'da Darbedilen İki Kişi, Şüphelilerle LÖSEV'e Bağışla Uzlaştı

Trabzon'da Suçun Uzlaşma ile Çözümü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan bir olayda, darbedilen iki kişi, şüphelilerin Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağış yapması şartıyla uzlaşmaya gitti.

Olay, Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y. (35) ve H.Ç. (27), sokakta gürültü yaparak otomobilin üzerine oturunca, kendilerini uyaran Hasan Ö. (51) ve akrabası Hüseyin Ö. (54) tarafından darbedildi. Bu durum neticesinde, darp olayının ardından, taraflardan biri şikayette bulundu ve şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Uzlaşmanın Ayrıntıları

Olayın ardından, suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olması dolayısıyla dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Uzlaştırma Bürosu, konuyla ilgili bir uzlaştırmacı görevlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda, $Hasan Ö.$ ve Hüseyin Ö., 2 şüphelinin LÖSEV'e 1000 TL bağışta bulunmasını şart koştu.

Şüphelilerin vakfa bağışta bulunmasıyla birlikte, taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Trabzon savcılığı, her iki taraf hakkında da kovuşturmaya yer olmadığını bildirdi.