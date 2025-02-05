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Trabzon'da Devrilen Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otomobil devrildi, anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:28
Trabzon'da Devrilen Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı

Trabzon'un Ortahisar İlçesinde Trafik Kazası

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Çukurçayır Mahallesi'nde meydana gelen kazada, T.Ş. (36) yönetimindeki 34 MAS 737 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir site bahçesine devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından, otomobildeki anne ve oğlu M.Ş. yaralanarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı. Olay...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı. Olay...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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