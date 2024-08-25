Trabzon'da Dönme Dolap Krizi: 20 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da Dönme Dolapta Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki özel bir lunaparkta, hareket halindeki dönme dolap, ani bir elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Bu olay sırasında, dönme dolapta bulunan 20 kişi panik içinde mahsur kaldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerine Gitti

Durumun aciliyeti üzerine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli müdahale için hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye personeli, dikkatli bir şekilde, mahsur kalan vatandaşları güvenli bir biçimde dönme dolaptan indirdi.

Vatandaşların Sağlık Durumu İyi

Ekiplerin başarılı çalışması sonucunda güvenli bir şekilde kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası, kurtarılan kişiler rahat bir nefes alırken, yaşanan panik dolu anlar geride kaldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.