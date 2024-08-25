Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzon'da Dönme Dolap Krizi: 20 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:51
Trabzon'da Dönme Dolap Krizi: 20 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da Dönme Dolapta Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki özel bir lunaparkta, hareket halindeki dönme dolap, ani bir elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Bu olay sırasında, dönme dolapta bulunan 20 kişi panik içinde mahsur kaldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerine Gitti

Durumun aciliyeti üzerine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli müdahale için hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye personeli, dikkatli bir şekilde, mahsur kalan vatandaşları güvenli bir biçimde dönme dolaptan indirdi.

Vatandaşların Sağlık Durumu İyi

Ekiplerin başarılı çalışması sonucunda güvenli bir şekilde kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası, kurtarılan kişiler rahat bir nefes alırken, yaşanan panik dolu anlar geride kaldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!