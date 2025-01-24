Trabzon'da Düzensiz Göçmen Yakalandı: Polisten Kaçtı, Ev Bahçesinde Ele Geçirildi

Trabzon'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu bir kişi, polisten kaçmaya çalışırken yakalandı. Otostop yaparak araç durdurmaya çalışan şüpheli, vatandaşların dikkatini çekti.

Polis Harekete Geçti

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin kaçmaya çalıştığını fark etti. Yapılan sıkı takip sonucu, şüpheli bir evin bahçesinde gizlenirken yakalandı.

Gözaltına alınan kişi, yurda kaçak yollarla girdiği gerekçesiyle işlemler için güvenlik birimlerine götürüldü.