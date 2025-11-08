Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı

Trabzon Ortahisar'ta Yalı Mahallesi sakinleri, resmi ismin "Faroz Yalı Mahallesi" olarak değiştirilmesi için 900 imza ile başvurdu; Belediye Meclisi referanduma gitme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:07
Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı

Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki tarihi Yalı Mahallesinin isminin değiştirilmesi için 9 yıl aradan sonra yeniden girişimde bulunuldu. Mahalle sakinleri, Ortahisar Belediyesine sundukları dilekçede adın "Faroz Yalı Mahallesi" olarak değiştirilmesini talep etti. Belediye Meclisi, gelen talebi değerlendirerek konunun referanduma götürülmesine karar verdi.

Mahalle kültürü ve yerel kullanım

Resmi kayıtlarda Yalı Mahallesi olarak geçen bölge halk arasında uzun yıllardır Faroz adıyla anılıyor. Mahalledeki kahvehanelerden manavlara, mobilyacılardan büfelere kadar birçok işletmenin tabelasında "Faroz" yazıyor; günlük yaşam ve mahalle kültürü bu isim etrafında şekillenmiş durumda. Trabzon’un kültürel kimliğinde özel yere sahip olan Faroz, özellikle kolbastı geleneği ve balıkçılık geçmişiyle öne çıkıyor ve şehir hafızasında nostaljik bir değer taşıyor.

Muhtar Hamdi Karaçomak

Muhtar Hamdi Karaçomak: "Yalı mahallesinden önce bizim mahallemizin kimlik kartlarında mahalle adı Faroz olarak geçiyordu. Belli bir dönemden sonra Yalı mahallesi olarak isim değişikliğine gidilmiş. Burada yetişen herkes kendini Farozlu olarak tanıtır. 7-8 sene önce halkımızın yüzde 100 talebiyle isim değişikliğine gidilmesi istendi. Belediye meclisinde görüşülmüştü. Oradan bir red kararı çıkmıştı. Bu vatandaşların talebi doğrultusunda bir red kararı değil zaten referandum olsa yüzde 100 geçecekti. Referandumu önümüze koymadan mecliste karar alınmıştı. Yoksa halkımız bunu istiyordu. Halkımızın tekrar isteğiyle bunu gündeme taşıdım. Geçen yıl bir imza kampanyası başlatıldı. Kahvede, okul önünde, camide, kooperatif gibi yerlerde imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 900 imza ile müracaat yaptık. Bu 2 günde toplandı. Müracaatımızı yaptık. Belediyede görüşüldü ve onay çıktı. Kararın ardından referandum bekliyoruz"

Muhtar Hamdi Karaçomak: "Bakkalı, tesbihçisi, manavı, kahvehanesi, futbol takımı gibi yerlerde hep Faroz ismi kullanılıyor. Sadece doğan çocuklara Faroz ismi konulmuyor. Her yerde Faroz ismi var. Bu isim benimsenmiş. Dünyada da bir marka olmuş. Faroz’un mahallemizin isminin önüne gelmesini istiyoruz. Herkes isminin Faroz olarak değiştirilmesini istedi ama ben Yalı mahallesini yıllardır taşıdığımız için Faroz Yalı Mahallesi olarak değiştirilmesi istedim. Buna ideolojik yaklaşanlar var. Bu işlere siyasi ideolojik yaklaşmasınlar. Faroz ismi milattan önce 300 yılında Mısır’da başlamış. Bir komutan adaya Faroz feneri ismi koymuş. Bunun anlamı deniz feneridir. Bunu bir Rum’a ve Yunan’a bağlamak doğru değil. Bu dil dünyada 8 ülkede kullanılıyor. 1845 yıllarından beri Faroz Osmanlı arşivlerinde geçiyor. Köklü bir yerin halkı buna yüzde 100 katılımla evet diyor başkaları siyasi ideolojik yaklaşımlarla bunu Rum ve Yunanca kökenli lanse ediyorlar. İnsanları kışkırtmanın anlamı yok. Buna karar verecek kişiler referandumda Faroz’un kendi halkıdır. Siyasi anlamda bunu deşmek Faroz’un halkına saygısızlıktır. Bu saygısızlığı kimse yapmasın. Kimseyi karşılarına almasınlar. Faroz isminin anlamı deniz feneri anlamına gelir. Yalı kelimesinin anlamı ise kıyı, sahildir. Yalı Rumcadan gelen bir kelimedir"

Sakinlerin beklentisi

Zekeriya Hardalıoğlu: "Dedelerimizden beri burada yaşıyoruz. Öncesinde Faroz ismi kullanılan mahalle daha sonra Yalı olarak anıldı. Muhtarımız sağ olsun imza kampanyası başlattı. Onay görüldüğü halde halen daha Faroz adını alamadık. Gönlümüz Faroz mahallesi olarak devam etmesidir. Faroz sadece bir mahalle olarak değil dünyada mal olmuş bir mahalledir. Kolbastısı, balıkçılığı ile ünlüdür. Trabzon’un önde gelen mahallelerinden bir tanesi. Buna neden karşı çıkılıyor bilemiyoruz"

Atilla Dervişoğlu: "Ömrüm burada geçti. Dünyanın dört bir köşesinde burası Faroz olarak bilinir. Burayı başka bir isim altında anlatmaya çalışsanız burayı bilmezler. Yalı dediğiniz zaman Türkiye sınırları içerisinde bir çok yerde kullanılmış. Onlardan farklı olmamız için Faroz olması gerekiyor"

Mahallede güçlü bir beklenti oluşurken, sakinler isim değişikliğinin hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel kimliğin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Sıradaki adım, belediye kararının öngördüğü şekilde yapılacak referandum olacak.

TRABZON’UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ YALI MAHALLESİ’NİN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN 9 YIL...

TRABZON’UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ YALI MAHALLESİ’NİN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN 9 YIL ARADAN SONRA YENİDEN GİRİŞİMDE BULUNULDU. MAHALLE SAKİNLERİ, ORTAHİSAR BELEDİYESİNE SUNDUKLARI DİLEKÇEDE MAHALLENİN ADININ BU KEZ "FAROZ YALI MAHALLESİ" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ. BELEDİYE MECLİSİ, BU TALEBİN REFERANDUMLA DEĞERLENDİRİLMESİNE KARAR VERDİ.

TRABZON’UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ YALI MAHALLESİ’NİN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN 9 YIL...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de 2. Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması Finali
2
Sultangazi'de Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu Açıldı
3
Hatay'da itfaiye zamana karşı: Mahsur kalan 1 yaşındaki bebek kurtarıldı
4
Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı
5
Kayseri'de 'Kız Meselesi' Kanlı Bitti: 1 Ölü
6
Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı
7
İskenderun'da Mankenin Üzerindeki 1.000 TL'lik Montu Giyip Giden Şüpheli Tutuklandı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı