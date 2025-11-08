Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki tarihi Yalı Mahallesinin isminin değiştirilmesi için 9 yıl aradan sonra yeniden girişimde bulunuldu. Mahalle sakinleri, Ortahisar Belediyesine sundukları dilekçede adın "Faroz Yalı Mahallesi" olarak değiştirilmesini talep etti. Belediye Meclisi, gelen talebi değerlendirerek konunun referanduma götürülmesine karar verdi.

Mahalle kültürü ve yerel kullanım

Resmi kayıtlarda Yalı Mahallesi olarak geçen bölge halk arasında uzun yıllardır Faroz adıyla anılıyor. Mahalledeki kahvehanelerden manavlara, mobilyacılardan büfelere kadar birçok işletmenin tabelasında "Faroz" yazıyor; günlük yaşam ve mahalle kültürü bu isim etrafında şekillenmiş durumda. Trabzon’un kültürel kimliğinde özel yere sahip olan Faroz, özellikle kolbastı geleneği ve balıkçılık geçmişiyle öne çıkıyor ve şehir hafızasında nostaljik bir değer taşıyor.

Muhtar Hamdi Karaçomak

Muhtar Hamdi Karaçomak: "Yalı mahallesinden önce bizim mahallemizin kimlik kartlarında mahalle adı Faroz olarak geçiyordu. Belli bir dönemden sonra Yalı mahallesi olarak isim değişikliğine gidilmiş. Burada yetişen herkes kendini Farozlu olarak tanıtır. 7-8 sene önce halkımızın yüzde 100 talebiyle isim değişikliğine gidilmesi istendi. Belediye meclisinde görüşülmüştü. Oradan bir red kararı çıkmıştı. Bu vatandaşların talebi doğrultusunda bir red kararı değil zaten referandum olsa yüzde 100 geçecekti. Referandumu önümüze koymadan mecliste karar alınmıştı. Yoksa halkımız bunu istiyordu. Halkımızın tekrar isteğiyle bunu gündeme taşıdım. Geçen yıl bir imza kampanyası başlatıldı. Kahvede, okul önünde, camide, kooperatif gibi yerlerde imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 900 imza ile müracaat yaptık. Bu 2 günde toplandı. Müracaatımızı yaptık. Belediyede görüşüldü ve onay çıktı. Kararın ardından referandum bekliyoruz"

Muhtar Hamdi Karaçomak: "Bakkalı, tesbihçisi, manavı, kahvehanesi, futbol takımı gibi yerlerde hep Faroz ismi kullanılıyor. Sadece doğan çocuklara Faroz ismi konulmuyor. Her yerde Faroz ismi var. Bu isim benimsenmiş. Dünyada da bir marka olmuş. Faroz’un mahallemizin isminin önüne gelmesini istiyoruz. Herkes isminin Faroz olarak değiştirilmesini istedi ama ben Yalı mahallesini yıllardır taşıdığımız için Faroz Yalı Mahallesi olarak değiştirilmesi istedim. Buna ideolojik yaklaşanlar var. Bu işlere siyasi ideolojik yaklaşmasınlar. Faroz ismi milattan önce 300 yılında Mısır’da başlamış. Bir komutan adaya Faroz feneri ismi koymuş. Bunun anlamı deniz feneridir. Bunu bir Rum’a ve Yunan’a bağlamak doğru değil. Bu dil dünyada 8 ülkede kullanılıyor. 1845 yıllarından beri Faroz Osmanlı arşivlerinde geçiyor. Köklü bir yerin halkı buna yüzde 100 katılımla evet diyor başkaları siyasi ideolojik yaklaşımlarla bunu Rum ve Yunanca kökenli lanse ediyorlar. İnsanları kışkırtmanın anlamı yok. Buna karar verecek kişiler referandumda Faroz’un kendi halkıdır. Siyasi anlamda bunu deşmek Faroz’un halkına saygısızlıktır. Bu saygısızlığı kimse yapmasın. Kimseyi karşılarına almasınlar. Faroz isminin anlamı deniz feneri anlamına gelir. Yalı kelimesinin anlamı ise kıyı, sahildir. Yalı Rumcadan gelen bir kelimedir"

Sakinlerin beklentisi

Zekeriya Hardalıoğlu: "Dedelerimizden beri burada yaşıyoruz. Öncesinde Faroz ismi kullanılan mahalle daha sonra Yalı olarak anıldı. Muhtarımız sağ olsun imza kampanyası başlattı. Onay görüldüğü halde halen daha Faroz adını alamadık. Gönlümüz Faroz mahallesi olarak devam etmesidir. Faroz sadece bir mahalle olarak değil dünyada mal olmuş bir mahalledir. Kolbastısı, balıkçılığı ile ünlüdür. Trabzon’un önde gelen mahallelerinden bir tanesi. Buna neden karşı çıkılıyor bilemiyoruz"

Atilla Dervişoğlu: "Ömrüm burada geçti. Dünyanın dört bir köşesinde burası Faroz olarak bilinir. Burayı başka bir isim altında anlatmaya çalışsanız burayı bilmezler. Yalı dediğiniz zaman Türkiye sınırları içerisinde bir çok yerde kullanılmış. Onlardan farklı olmamız için Faroz olması gerekiyor"

Mahallede güçlü bir beklenti oluşurken, sakinler isim değişikliğinin hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel kimliğin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Sıradaki adım, belediye kararının öngördüğü şekilde yapılacak referandum olacak.

