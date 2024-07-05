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Trabzon'da feci kaza! Yomra'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde virajı alamayan bir otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 18:40
Trabzon'da feci kaza! Yomra'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, Özdil Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, virajı alamayarak devrildi. F.T. idaresindeki araçta bulunan sürücü ve 6 yolcu kazada yaralandı. Kaza, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaza sonrası olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilmesi sağlandı. Sağlık ekiplerinin anında müdahalesi, yaralıların durumunun daha da kötüye gitmesini engelledi. Kaza yerinde trafik kısa süreliğine aksarken, güvenlik güçleri durumu kontrol altına aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Yomra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralılar burada gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak gözlem altına alındı. Doktorlar, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kazanın şokunu atlatmaya çalışan yaralılar, sağlık ekiplerinin yakın ilgisi sayesinde hızla toparlanmaya başladı.

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kazanın nedenini araştırmaya başladı. İlk bulgulara göre, sürücünün virajı alamaması nedeniyle otomobilin devrildiği tespit edildi. Ancak, kazanın kesin nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Güvenlik güçleri, kazanın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için çalışmaları sürdürüyor.

Kaza haberini duyan yerel halk, olay yerine akın etti. Çevrede yaşayanlar, yaralılara yardım etmek ve destek olmak için seferber oldu. Kazanın hemen ardından gelen vatandaşlar, sağlık ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Yerel halkın bu duyarlılığı, yaralıların moralini yükseltti ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak kaydedildi.

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