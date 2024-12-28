Trabzon'da Filistin'e Destek Gösterisi Gerçekleşti

Trabzon'da Filistin'e Destek Açıklaması

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen grup, Filistin'e destek açıklamasında bulundu. İskenderpaşa Camisi önünde toplanan kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak birlik mesajı verdi.

Miraç Arslantürk'ten Çarpıcı Açıklamalar

Grup adına konuşan Miraç Arslantürk, Filistin, Doğu Türkistan ve Sudan'daki Müslümanların yaşadığı zulümlere dikkat çekerek, dünyanın sessizliğinin kendilerini öfkeyle doldurduğunu ifade etti. “Bugün en büyük sorumluluklardan biri de boykot. Bu bir duruş, bu bir şahsiyet meselesidir.” diyen Arslantürk, boykot edilmesi gereken unsurların altını çizdi.

Arslantürk, “Katil İsrail'in ve tüm destekçilerinin ürünlerini, propagandalarını, dizilerini, kıyafetlerini, şarkıcılarını, dayatmalarını ve kültürünü reddediyoruz.” şeklinde konuştu. “Bu boykot, yalnızca bir alışverişten vazgeçmek değil, onların hayat tarzını, yozlaşmayı tümüyle reddetmektir.” şeklinde belirtti.

Etkinlik, dua edilmesinin ardından sonlandırıldı.