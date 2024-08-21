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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin'e destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, direniş mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:30
Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da, Filistin halkına destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından her çarşamba ikindi namazı sonrasında düzenlenen etkinlik, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde başladı.

Ellerinde Bayraklarla Yürüdüler

Yürüyüşe katılan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte "Gazze'nin sesi buradan yükseliyor!" gibi sloganlar attı. Kahramanmaraş Caddesi üzerinden Ziraat Bankası önüne doğru yürüyen katılımcıların sözcülüğünü üstlenen Kadir Bekar, Gazze'de yaşanan insanlık dramının derin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getirdi.

Gazze'nin Yanındayız

Bekar, Gazze halkına desteklerini vurgulayarak, "Gazze'deki direnişin sesi olmaya, kardeşlerimize moral vermeye, onların yalnız olmadığını haykırmaya devam edeceğiz. Bizler, Gazze'deki kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve tüm mazlumların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız," ifadelerini kullandı.

Boykot Çağrısı

Etkinlikte, boykot çağrısı da yapıldı. Bekar, "İsrail mallarına ve onların destekçilerine karşı her zamankinden daha kararlı bir boykot uygulayacağız. Hiçbir çocuk, hiçbir anne-babanın acı çektiğini görmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gazze'deki çocukların haykırışı bizim boykotlarımızla yankılanacak," dedi.

Yürüyüş Dua ile Sona Erdi

Yürüyüş, yapılan duanın ardından sona erdi. Katılımcılar, Gazze'deki kardeşlerine destek vermek için bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

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