Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin destek yürüyüşünde İsmail Heniyye anıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:27
Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da, 16 haftadır süregelen Filistin destek yürüyüşü, şehirdeki duyarlı vatandaşların katılımıyla devam ediyor. Son yürüyüş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi yad etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Özgür Aksa Trabzon Platformu'ndan Organizasyon

Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde her hafta çarşamba günleri ikindi namazı sonrası düzenlenen etkinlik, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nden başladı. Etkinlikte, Türk ve Filistin bayrakları yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankartlar taşındı.

Yürüyüşteki Açıklamalar

Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grubun sözcüsü Rıza Yorulmaz, yaptığı açıklamada, Heniyye’nin Filistin davasının yılmaz bir savunucusu olduğunu vurguladı. Yorulmaz, "Her anını, her nefesini Filistin halkının onurlu mücadelesine adadı. Çocuklarını, torunlarını, akrabalarını ve en sonunda da canını bu uğurda şehit verdi" ifadelerini kullandı.

Filistin Halkına Destek Mesajı

Heniyye'nin fedakarlığı ve cesaretinin unutulmayacağını belirten Yorulmaz, "Tüm şehitlerimiz gibi, onun da ruhu şad, dereceleri ali olsun. Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diliyoruz." dedi. Ayrıca, geçen hafta Amerikan Kongresi'nde yaşanan olayları da kınadı.

Gazzelilere Moral Verildi

Yorulmaz, Gazzelilere hitaben yaptığı konuşmada, "Yalnız değilsiniz. Anadolu'nun her köşesinden yükselen dualar ve boykotlarla sizin yanınızdayız. Sizin direnişiniz, bizim onurumuzdur" şeklinde ifadelerde bulundu.

Protesto, dua edilmesiyle sona erdi.

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti...

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı. Grup, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankart taşıdı.

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti...

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı. Grup, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankart taşıdı.

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti...

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı. Grup, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankart taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste