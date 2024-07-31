Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da, 16 haftadır süregelen Filistin destek yürüyüşü, şehirdeki duyarlı vatandaşların katılımıyla devam ediyor. Son yürüyüş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi yad etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Özgür Aksa Trabzon Platformu'ndan Organizasyon

Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde her hafta çarşamba günleri ikindi namazı sonrası düzenlenen etkinlik, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nden başladı. Etkinlikte, Türk ve Filistin bayrakları yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankartlar taşındı.

Yürüyüşteki Açıklamalar

Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grubun sözcüsü Rıza Yorulmaz, yaptığı açıklamada, Heniyye’nin Filistin davasının yılmaz bir savunucusu olduğunu vurguladı. Yorulmaz, "Her anını, her nefesini Filistin halkının onurlu mücadelesine adadı. Çocuklarını, torunlarını, akrabalarını ve en sonunda da canını bu uğurda şehit verdi" ifadelerini kullandı.

Filistin Halkına Destek Mesajı

Heniyye'nin fedakarlığı ve cesaretinin unutulmayacağını belirten Yorulmaz, "Tüm şehitlerimiz gibi, onun da ruhu şad, dereceleri ali olsun. Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diliyoruz." dedi. Ayrıca, geçen hafta Amerikan Kongresi'nde yaşanan olayları da kınadı.

Gazzelilere Moral Verildi

Yorulmaz, Gazzelilere hitaben yaptığı konuşmada, "Yalnız değilsiniz. Anadolu'nun her köşesinden yükselen dualar ve boykotlarla sizin yanınızdayız. Sizin direnişiniz, bizim onurumuzdur" şeklinde ifadelerde bulundu.

Protesto, dua edilmesiyle sona erdi.

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı. Grup, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankart taşıdı.

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı. Grup, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankart taşıdı.

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı. Grup, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankart taşıdı.