Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformu tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü büyük ilgi gördü. Yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan kalabalıkla başladı.

Türk ve Filistin Bayraklarıyla Yürüdüler

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında Filistin'e destek mesajları verildi.

Kadir Bekar’dan Etkileyici Açıklamalar

Grup adına açıklamalarda bulunan Kadir Bekar, Gazze'deki zulümlerin Filistinli çocukların gözyaşlarıyla Anadolu'nun vicdanını yaraladığını kaydetti. Bekar, "Gazze'deki çocuklar her gün bombardıman altında korkuyla uyanıyor. Bu düşman, yalnızca Gazze'ye değil, Anadolu'ya ve İslam'ın sarsılmaz değerlerine de saldırıyor. Zalim, bizim suskunluğumuzdan cesaret buluyor." şeklinde konuştu.

Gazze'ye Destek Vermenin Anlamı

Bekar, Gazze'ye destek vermenin Anadolu'nun onurunu, çocukların geleceğini ve inancı korumak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bugün her birimiz Gazze'ye bakarak kendimizi, inancımızı ve insanlığımızı sorgulamalıyız. Çünkü Gazze'ye sessiz kalan bir vicdan, yarın kendi evladının çığlığına da sessiz kalır." ifadelerine yer verdi.

Etkinlik Dua ile Son Buldu

Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile sonlandırıldı. Katılımcılar, beraberlik ve kardeşlik vurgusuyla etkinlikten ayrıldılar.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.