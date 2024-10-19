Trabzon'da Filistin İçin Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından organize edilen etkinlik, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Yürüyüş Detayları

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık grup, Kahramanmaraş Caddesi boyunca Ziraat Bankası önüne kadar sloganlar atarak ilerledi.

Furkan Çelik'in Açıklamaları

Grup adına konuşan Furkan Çelik, "İnsanlığın sınandığı bir dönemden geçiyoruz. Filistin’e destek olunması gerektiği ilk sırada yer alıyor. Bu duruma sessiz kalmak, yalnızca vicdanımızın değil, tüm insanlığın sona ermesidir. Biz burada huzur içinde uyurken, Gazze’de çocuklar bombalanıyor, anneler acı çekiyor," ifadelerini kullandı.

Dua ve Dağılma

Yürüyüş sonrası katılımcılar, bir araya gelerek dua etti ve ardından dağıldılar.