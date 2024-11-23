Trabzon'da Filistin İçin Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Özgür Aksa Platformu tarafından Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. İskenderpaşa Camisi önünde toplanan kalabalık, Türk ve Filistin bayraklarıyla desteklerini gösterdi.

Etkinlikte Duygulandıran Anlar

Yürüyüşe katılanlar arasında, bebek maketleri taşıyan kadınlar dikkat çekti. Kırmızıya boyalı kefenlere sarılı bebeklerin taşınması, etkinliğe katılanların duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Kalabalık, Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Çocuk Hakları Vurgusu

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, açıklama yapan Ayşenur ve Meryem Altay kardeşler, savaşların en çok çocukları etkilediğini dile getirdiler. Ayşenur Altay, "Sadece son bir yılda Filistin'de binlerce çocuk öldürüldü ya da sakatlandı.” ifadelerini kullandı.

Meryem Altay ise, "Biz sadece kendimiz için değil, dünyanın her yerindeki çocuklar için sesimizi yükseltiyoruz. Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var." diyerek önemine dikkat çekti.

Etkinlik Son Buldu

Gösteri boyunca Filistin'e destek sloganları atıldı ve etkinlikin sonunda Kur'an-ı Kerim okundu. Katılımcılar, dua ederek etkinliği sonlandırdılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.