Trabzon'da Gece Baskını: Maskeli Şahıs 70 Yaşındaki Kadının Altın Bileziklerini Çaldı

Trabzon Beşikdüzü'nde maskeli şahıs, gece 03.00'te Ayşe K.'nin evine camı kırarak girip ağzını bantlayıp iki altın bileziğini çaldı; jandarma soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:09
Olayın Detayları

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesinde gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, maskeli ve eldivenli bir şahıs evin banyo camını kırarak içeri girdi.

Evin içinde uyandığında karşısında saldırganı gören 70 yaşındaki Ayşe K., kısa süreli bir boğuşmanın ardından etkisiz hale getirildi ve ağzı bantlandı. Saldırgan, kadının kolundaki iki altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

Bantlardan kurtulmayı başaran Ayşe K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını tespit etti.

Soruşturma ve İnceleme

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Evde parmak izi çalışması yapıldığı ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, bölgedeki görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden tespit yapılacağı kaydedildi.

Olayla ilgili gelişmeler ve güvenlik uyarıları için yetkililerle iletişimde kalınması önem taşıyor.

