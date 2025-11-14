Trabzon'da Gece Baskını: Maskeli Şahıs 70 Yaşındaki Kadının Altın Bileziklerini Çaldı

Olayın Detayları

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesinde gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, maskeli ve eldivenli bir şahıs evin banyo camını kırarak içeri girdi.

Evin içinde uyandığında karşısında saldırganı gören 70 yaşındaki Ayşe K., kısa süreli bir boğuşmanın ardından etkisiz hale getirildi ve ağzı bantlandı. Saldırgan, kadının kolundaki iki altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

Bantlardan kurtulmayı başaran Ayşe K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını tespit etti.

Soruşturma ve İnceleme

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Evde parmak izi çalışması yapıldığı ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, bölgedeki görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden tespit yapılacağı kaydedildi.

Olayla ilgili gelişmeler ve güvenlik uyarıları için yetkililerle iletişimde kalınması önem taşıyor.

TRABZON’UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR EVE GİREN MASKELİ KİŞİ, 70 YAŞINDAKİ KADINI ETKİSİZ HALE GETİRİP KOLUNDAKİ İKİ ALTIN BİLEZİĞİ ÇALARAK KAÇTI.