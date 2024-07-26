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Trabzon'da Geri Dönüşümle Engelli Çocuğa Akülü Araç Hediye Edildi

Trabzon'da plastik atıklar geri dönüşüme kazandırılarak engelli çocuk Miraç Aydın'a akülü araç alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:37
Trabzon'da Geri Dönüşümle Engelli Çocuğa Akülü Araç Hediye Edildi

Engelli Çocuk Miraç Aydın'a Akülü Araç Hediye Edildi

Trabzon'da, geri dönüşüm kapsamında toplanan plastik atıklar sayesinde 15 yaşındaki Miraç Aydın'a akülü bir araç hediye edildi. Bu özel etkinlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et, fark yarat" projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tören Düzenlendi

Akülü aracın teslimi için düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma işlevlerinin olmadığını, topluma katkının da önemli bir görev olduğunu belirtti. Rektör Çuvalcı, "Bu tür etkinlikler toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası," dedi.

Sıfır Atık Projesinin Önemi

Çuvalcı, sıfır atık konusunun önemine dikkat çekerek, Emine Erdoğan'ın başlattığı projeye destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, KTÜ'nün bir yıl boyunca topladığı 2,795 kilogram plastik atığın, akülü aracın alınmasında kullanıldığını ifade etti.

Atıkların Toplanması ve Kullanımı

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş, doğada uzun süre kalıcı olan atıkları temizlemek amacıyla oluşturulan grubun Trabzon’un çeşitli bölgelerinden atık topladığını vurguladı. Tekinbaş, "Bu projeyle engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak akülü araçlar almaya çalışıyoruz," diye ekledi.

Törenin sonunda, Rektör Çuvalcı, Hami Yıldırım İlkokulu, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yeşiltepe İlkokulu'ndan gönüllülerinin katkısıyla toplanan plastiklerle alınan akülü aracı, Miraç Aydın’a teslim etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et, fark yarat" projesi kapsamında plastik atıkların toplanmasıyla satın alınan akülü aracın teslimi dolayısıyla tören Trabzon'da düzenlendi. Törende, plastik atıkların geri dönüşüme gönderilmesiyle temin edilen akülü araç, 15 yaşındaki Miraç Aydın'a hediye edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et, fark yarat" projesi kapsamında plastik atıkların toplanmasıyla satın alınan akülü aracın teslimi dolayısıyla tören Trabzon'da düzenlendi. Törende, plastik atıkların geri dönüşüme gönderilmesiyle temin edilen akülü araç, 15 yaşındaki Miraç Aydın'a hediye edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et, fark yarat" projesi kapsamında plastik atıkların toplanmasıyla satın alınan akülü aracın teslimi dolayısıyla tören Trabzon'da düzenlendi. Törende, plastik atıkların geri dönüşüme gönderilmesiyle temin edilen akülü araç, 15 yaşındaki Miraç Aydın'a hediye edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et, fark yarat" projesi kapsamında plastik atıkların toplanmasıyla satın alınan akülü aracın teslimi dolayısıyla tören Trabzon'da düzenlendi. Törende, plastik atıkların geri dönüşüme gönderilmesiyle temin edilen akülü araç, 15 yaşındaki Miraç Aydın'a hediye edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et, fark yarat" projesi kapsamında plastik atıkların toplanmasıyla satın alınan akülü aracın teslimi dolayısıyla tören Trabzon'da düzenlendi. Törende, plastik atıkların geri dönüşüme gönderilmesiyle temin edilen akülü araç, 15 yaşındaki Miraç Aydın'a hediye edildi.

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