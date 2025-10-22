Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı

Trabzon Zağnos Vadisi'nde görme engellilere yönelik Erişilebilir Teknoloji Ofisi açıldı; eğitim, ses kayıt kabini ve Braille cihazlarıyla hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 16:34
Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı

Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı

Zağnos Vadisi'nde eğitim ve erişilebilir teknoloji merkezi

Trabzon'da, görme engellilere yönelik Erişilebilir Teknoloji Ofisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Ofis, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği tarafından hazırlanan "Özel Eğitimde Dijital Çözümler Projesi" kapsamında Zağnos Vadisi'nde kuruldu.

Projeye destek veren kurumlar arasında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Kent Konseyi yer aldı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini belirtti. Mumcu, projenin her aşamasına destek verdiklerini vurgulayarak, "Dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak için AK Parti hükümeti durmaksızın çalışıyor. Bu konuda sizlere destek olmak için her daim yanınızdayız." dedi ve ofisin bir çekim merkezi olacağına inandığını söyledi.

Dernek Başkanı Savaş Yol ise projeye katkı sağlayan kurum yetkililerine teşekkür etti. Yol, ofisin görme engelliler için bir eğitim alanı olacağını vurgulayarak, "Görme engellilerin kitap okuması için ses kayıt kabini ve şekil baskı makineleri getirmeyi de düşünüyoruz. Burası tamamen görme engelli öğrencilere ve yetişkin bireylere hizmet verecek bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

Ofiste yer alan cihazlar arasında Braille yazıcı, az görenlerin kitap okuması için büyüteçli ekran, kabartma cep bilgisayarı, kabartma şekil çizme aparatı ve plastik spiral cilt yapma makinesi bulunuyor.

Açılışa; Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal, Trabzon Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, görme engelli öğrenciler ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Trabzon'da, Görme Engelliler için Erişilebilir Teknoloji Ofisi törenle açıldı. Avrasya Engelsiz...

Trabzon'da, Görme Engelliler için Erişilebilir Teknoloji Ofisi törenle açıldı. Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol (sağda) katılımcılara cihazları tanıttı.

Trabzon'da, Görme Engelliler için Erişilebilir Teknoloji Ofisi törenle açıldı. Avrasya Engelsiz...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli
3
Diyarbakır'da 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali başladı
4
Bakan Ersoy: Mardin Kültür Yolu Festivali 370 Etkinlikle Başlıyor
5
Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada Zihniyetine Bu Millet Asla Geçit Vermeyecek"
6
İspanya Büyükelçiliği Ankara'da Ulusal Gün Resepsiyonu — Latorre Sancho ve Bozay'ın Mesajları

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi