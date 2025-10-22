Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı

Zağnos Vadisi'nde eğitim ve erişilebilir teknoloji merkezi

Trabzon'da, görme engellilere yönelik Erişilebilir Teknoloji Ofisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Ofis, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği tarafından hazırlanan "Özel Eğitimde Dijital Çözümler Projesi" kapsamında Zağnos Vadisi'nde kuruldu.

Projeye destek veren kurumlar arasında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Kent Konseyi yer aldı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini belirtti. Mumcu, projenin her aşamasına destek verdiklerini vurgulayarak, "Dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak için AK Parti hükümeti durmaksızın çalışıyor. Bu konuda sizlere destek olmak için her daim yanınızdayız." dedi ve ofisin bir çekim merkezi olacağına inandığını söyledi.

Dernek Başkanı Savaş Yol ise projeye katkı sağlayan kurum yetkililerine teşekkür etti. Yol, ofisin görme engelliler için bir eğitim alanı olacağını vurgulayarak, "Görme engellilerin kitap okuması için ses kayıt kabini ve şekil baskı makineleri getirmeyi de düşünüyoruz. Burası tamamen görme engelli öğrencilere ve yetişkin bireylere hizmet verecek bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

Ofiste yer alan cihazlar arasında Braille yazıcı, az görenlerin kitap okuması için büyüteçli ekran, kabartma cep bilgisayarı, kabartma şekil çizme aparatı ve plastik spiral cilt yapma makinesi bulunuyor.

Açılışa; Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal, Trabzon Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, görme engelli öğrenciler ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

