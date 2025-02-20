Trabzon'da Hastaların Görüntülerini Gizlice Kaydeden Personel Tutuklandı

Trabzon'da MR çekimi sırasında hastaların görüntülerini gizlice kaydeden personel tutuklandı. olayın detayları ve hastane açıklamaları burada.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:37
Trabzon'da Hastaların Görüntülerini Gizlice Kaydeden Personel Tutuklandı

Trabzon'da Gizli Kamera Skandalı: Personel Tutuklandı

Trabzon'un Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, MR çekimi için kabine giren bir hastanın gizlice kaydedildiği iddiasıyla bir sağlık personeli tutuklandı. Olay, 19 Şubat'ta gerçekleşti; hastanın cep telefonuyla kayıt yapıldığını fark etmesi üzerine durumu polise ihbar etmesiyle ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanın ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan soruşturma sonucunda, söz konusu eylemi gerçekleştiren personel olduğu belirlenen S.K. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, personel adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastane Yönetiminden Açıklama

KTÜ Rektörlüğü, konuyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği ve emniyet güçleri tarafından yürütülen titiz inceleme sonucunda, olayın Farabi Hastanesi'nde müteahhit firma aracılığıyla çalışan personel tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, “İlgili personelin hastane ile ilişiği derhal kesilmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir" ifadesine yer verildi. Ayrıca, üniversite yönetimi, hasta mahremiyeti ve güvenliğinin korunması için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

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