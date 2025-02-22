Trabzon'da Heyelan Faciası: 6 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da Heyelan Tehlikesi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde, meydana gelen heyelan sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Kaya parçaları ve toprak birikintisinin, 4 katlı apartmanın girişini kapatması nedeniyle, 3'ü çocuk olan aile, büyük bir tehlike atlattı.

Kurtarma Operasyonu

Apartmanın sakinleri, kendi imkanlarıyla çıkamaz hale gelince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundular. Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları esnasında, Melek Yılmaz ile çocukları Nisa, Meryem ve Miray Yılmaz ile Yılmaz'ın akrabaları Muhittin ve Emine Canım, itfaiye merdiveniyle ikinci kattaki dairelerinden kurtarıldı.

Korku Dolu Anlar

Olay sonrası Emine Canım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mutfakta yemek hazırlıyorduk. Bir gürültü geldi ve mutfaktan kaçtım," diyerek, o an yaşadığı korku dolu anları aktardı. Eşinin de olay sırasında mutfakta olduğunu belirten Canım, içeri giren toprak ve taşların masayı kırması üzerine eşinin sıkıştığını ifade etti. Bacağında hafif yaralanma oluşan eşini, evdekilerin yardımıyla kurtardıklarını ekledi ve evdeki eşyaların da zarar gördüğünü söyledi.

Devam Eden Çalışmalar

AFAD ve belediye ekiplerinin olay bölgesindeki çalışmaları sürerken, heyelan anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon için bir uyarı niteliği taşıyan bu olay, heyelanların tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.