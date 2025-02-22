Trabzon'da Heyelan Faciası: 6 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da meydana gelen heyelan sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:30
Trabzon'da Heyelan Faciası: 6 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da Heyelan Tehlikesi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde, meydana gelen heyelan sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Kaya parçaları ve toprak birikintisinin, 4 katlı apartmanın girişini kapatması nedeniyle, 3'ü çocuk olan aile, büyük bir tehlike atlattı.

Kurtarma Operasyonu

Apartmanın sakinleri, kendi imkanlarıyla çıkamaz hale gelince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundular. Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları esnasında, Melek Yılmaz ile çocukları Nisa, Meryem ve Miray Yılmaz ile Yılmaz'ın akrabaları Muhittin ve Emine Canım, itfaiye merdiveniyle ikinci kattaki dairelerinden kurtarıldı.

Korku Dolu Anlar

Olay sonrası Emine Canım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mutfakta yemek hazırlıyorduk. Bir gürültü geldi ve mutfaktan kaçtım," diyerek, o an yaşadığı korku dolu anları aktardı. Eşinin de olay sırasında mutfakta olduğunu belirten Canım, içeri giren toprak ve taşların masayı kırması üzerine eşinin sıkıştığını ifade etti. Bacağında hafif yaralanma oluşan eşini, evdekilerin yardımıyla kurtardıklarını ekledi ve evdeki eşyaların da zarar gördüğünü söyledi.

Devam Eden Çalışmalar

AFAD ve belediye ekiplerinin olay bölgesindeki çalışmaları sürerken, heyelan anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon için bir uyarı niteliği taşıyan bu olay, heyelanların tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi...

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi...

Trabzon'da heyelanın binanın girişini kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelanda'da Çin'in Tasman Denizi'nde Gerçek Mermiyle Tatbikatı
2
İstanbul'da Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu Düzenlendi
3
Muğla'da 200 Bin Turiste Uluslararası Sağlık Hizmeti Verildi
4
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Hazırlıklar Tamamlandı
5
Amasya'da Karla Kaplanan Boraboy Gölü Görsel Şöleni
6
Beyaz Nil Eyaletinde Kolera Salgını: 83 Ölü ve 1197 Yeni Vaka

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!