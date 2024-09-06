Trabzon'da Hırsızlık Şebekesi Çökerildi

Trabzon'da Hırsızlık Skandalı

Trabzon'da, otomobil hırsızlığı ile ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Yabancı uyruklu iki şüpheli, araçların kapılarının kilitlenmesini engelleyen sinyal kesici cihazlarla otomobillerden hırsızlık yaparken yakalandı.

Olayın Detayları

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, güvenlik birimleri, belirli tarihlerde ardı ardına otomobillerden hırsızlık olaylarını araştırdı. Yapılan detaylı incelemelerin ardından, Cevahir Alışveriş Merkezi otoparkında iki heyecan verici yakalama gerçekleşti.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, E.T. ve A.H. isimli yabancı uyruklu şüpheliler tespit edildi. Ekipler, istihbarat çalışmaları sonucunda şüphelileri durdurarak üzerlerinde arama yaptı.

Cihazlar Ele Geçirildi

Yapılan aramada, araç kapılarının kilitlenmesini engelleyen iki jammer cihazı bulundu. Bu cihazların, otomobillerin soyulmasında kullanıldığı değerlendiriliyor. Şüphelilerin, Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındığı belirtildi.

Bu olay, Trabzon'da artan otomobil hırsızlıklarına karşı verilen bir mücadele niteliğinde. Güvenlik birimlerinin sıkı çalışmaları, halkın huzurunu korumak adına büyük önem taşıyor.