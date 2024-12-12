Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen inşaat çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Olay hemen ardından bölgede polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi.

Yaralı işçiler, Fuat K., Murat M. ve Ali M., arama kurtarma çalışmalarının ardından hastanelere sevk edildi. Enkaz altında kalan 52 yaşındaki Ali D. ise cep telefonu sinyali ile tespit edilerek yapılan çalışmalarda cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Vali Yıldırım'dan Açıklama

Olay yerine gelen Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, incelemelerde bulundu ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, beton dökümü sırasında gerçekleşen çökme nedeniyle 4 işçinin göçük altında kaldığını belirtti. Yaralılardan birinin taburcu olduğunu, diğer iki işçinin tedavisinin sürdüğünü, fakat bir işçinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Vali Yıldırım, bu tür olayların önüne geçmek için gereken önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Burada herhangi bir teknik yetersizlik mi söz konusudur, bunlar ortaya çıkacak." dedi. Ayrıca, "Bu olaylar, doğru mühendislik ve hesaplamalar yapmamız gerektiğini gösteriyor." diye ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de olay yerine gelerek bilgi aldı ve hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı diledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılacağını açıklayan Yıldırım, Cumhuriyet Savcılığı'nın da gerekli tespitleri yapacağını ifade etti.

Herkesin başı sağ olsun, yaşanan üzücü olayın bir daha yaşanmaması dileğiyle. Trabzon'da inşaat sektöründeki güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir işçiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir işçiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.