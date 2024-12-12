Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Trabzon'da İnşaatta Çökme Üzüntüsü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Deliklitaş mevkisinde bulunan bir inşaatta akşam saatlerinde meydana gelen çökme olayı sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Olayın ardından, bölgeye acil olarak polisi, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle yaralanan işçiler Fuat K, Murat M. ve Ali M. hastanelere kaldırıldı.

Bir işçinin enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. İş makineleri kullanılarak enkaz kaldırılırken, arama kurtarma köpeği de alanda görev aldı.

Arama çalışmaları sırasında cep telefonunun sinyali ile belirlenen 52 yaşındaki işçi Ali D.'nin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir işçiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir işçiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.