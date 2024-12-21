Trabzon'da İnşaatta Duvarın Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Inşaat Kazası Trabzon'u Sarstı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trajik bir iş kazasında, üzerine duvar yıkılan Bayram B. (50) hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Çamlıdere Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Bayram B.'nin üzerine düşen duvar, çevredeki çalışanlar ve vatandaşlar tarafından hemen fark edildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Hastaneye Kaldırıldı ama Kurtarılamadı

İlk müdahalenin ardından hemen Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına Alma ve Soruşturma Süreci

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, inşaatın güvenlik önlemleri ve kazanın sebebi üzerinde detaylı bir inceleme yapılacağı belirtildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üzerine duvar yıkılan işçi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üzerine duvar yıkılan işçi hayatını kaybetti.