Trabzon'da İş Yerisinde Patlama: Yaralılar ve Son Durum

Trabzon'da meydana gelen iş yeri patlamasında bir kişi taburcu oldu, bir kişinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:44
Trabzon'da İş Yerisinde Patlama: Yaralılar ve Son Durum

Trabzon'da İş Yerinde Patlama Olayı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen patlamada yaralanan bir kişinin tedavisi devam ediyor. Yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde gerçekleşen olayda, İsmail Ö. (20) ağır yaralandı ve tedavi için Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesine alındı.

İkinci Yaralı Taburcu Oldu

Patlamada yaralanan diğer kişi Serdar K. (21) ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Serdar K.'nın durumu, hastanede yapılan muayeneyle olumlu sonuçlandı.

İncelemeler Sürüyor

Patlamanın nedenini belirlemek amacıyla olay yeri yapılan inceleme sürerken, iş yerinin bitişiğindeki eczanenin duvarında da hasar tespit edildi. Yetkililer, patlamanın sebebini araştırmak için detaylı bir soruşturma başlattı.

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