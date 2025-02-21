Trabzon'da İstinat Duvarının Çökmesi Saniyelerle Kurtuluş Getirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir sürücü sitenin çöken istinat duvarının altında kalmaktan şans eseri saniyelerle kurtuldu. Olay, İnönü Mahallesi İlkadım Sokak'taki bir sitede yaşandı.

Sitenin yöneticisi Cengiz Karslıoğlu, oturduğu binanın önündeki aracına binerek buradan ayrıldı. Karslıoğlu'nun aracının site bahçesinden çıkmasının ardından, istinat duvarı bir anda çökmeye başladı. Çökmenin hemen ardından Karslıoğlu'nun park ettiği aracın yanındaki iki araç da bu devrilmeden etkilendi.

Olayın ardından ihbar yapılması üzerine, bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile belediye ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından, ekipler hafriyatı temizlemek için çalışmalarına başladı.

Görüntüler Tarafından Kaydedildi

Yaşanan olay anı, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Cengiz Karslıoğlu'nun aracıyla site bahçesinden ayrıldıktan hemen sonra istinat duvarının çöktüğü anlar yer alıyor.

Cengiz Karslıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüntüleri görünce tüylerim diken diken oldu. Saniyelerle kurtulmuşum, aracım tam ortadaydı, oradan çıktım peşimden göçmüş duvar." ifadelerini kullandı.

Benzer Durumların Tekrar Olmaması İçin Önlem Talebi

Otomobili zarar gören Muzaffer Demir, aynı bölgede daha önce de benzer olaylar yaşadıklarını belirterek, tekrar böyle bir durumla karşılaşmamak için önlem alınmasını istediklerini dile getirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sürücü, sitenin çöken istinat duvarının altında kalmaktan şans eseri saniyelerle kurtuldu. İstinat duvarı, olaydan saniyeler önce buradan ayrılan Karslıoğlu'nun aracının yanına park edilen 2 aracın üzerine düştü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sürücü, sitenin çöken istinat duvarının altında kalmaktan şans eseri saniyelerle kurtuldu. İstinat duvarı, olaydan saniyeler önce buradan ayrılan Karslıoğlu'nun aracının yanına park edilen 2 aracın üzerine düştü.