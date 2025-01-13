Trabzon'da Kalandar Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'da, Karadeniz bölgesinde hala yaşatılan Kalandar geleneği çerçevesinde önemli bir etkinlik düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen kutlama programına katıldı. Genç, kentin zengin kültürel mirasına vurgu yaptı.

Kalandar Geleneğinin Önemi

Rumi takvime göre 13 Ocak'ın yüzyıllardır Rumi yılbaşı olarak kutlandığını anımsatan Genç, "Artık bu iş somut olmayan miraslar arasına girdi ve gelenek olarak devam ediyor. Bu zaman diliminde birçok ilçemizde Kalandar kutlamaları yapılıyor. Biz de bu yılki kutlamada ticaret odamızda projenin destekçisi olduk." dedi.

Yerel Yöneticilerin Mesajları

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, dünyanın dört bir yanında somut olmayan kültürel mirasların olduğunu belirterek, "Trabzon'un da böyle bir geçmişi var. İstedik ki bu kadim kültürü Trabzon olarak yaşatalım. Yaşatmak isteyen arkadaşların da bir paydaşı olarak buradayız." şeklinde ifade etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de, gelenekleri tekrar yaşatmak amacıyla organizasyonu düzenlediklerini açıkladı.

Etkinlikte Yapılanlar

Konuşmaların ardından yöresel ekipler, horon gösterileri sergiledi. Katılımcılara tatlı ve simit ikramlarında bulunuldu. Ayrıca, çeşitli kostümler giymiş tiyatro grubu üyeleri de alanda dolaşarak ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kalandar Geleneği Nedir?

Trabzon ve yöresinde özellikle Maçka ilçesinde kutlanan Kalandar, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının ismi olup, bu özel gecede hangi gelenekler yaşatılıyor? Yöre halkı, Rumi yılının ilk gecesi çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlama yapıyor.

Bu gece sahurda evlerde hazırlanan yemekler arasında lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak, fındık, ceviz gibi özel ikramlar yer alıyor. Komşular arasında "çanta atma" eğlencesi de yapılıyor. Bu gelenekte, hediyelerle dolu çantalar komşu kapısına bırakılırken, bu durumu fark edilmemek için ilginç kıyafetler giyen kişi, ip ile çantayı geri çekiyor.

Trabzon'da, Karadeniz'de halen yaşatılan "Kalandar" geleneği kapsamında etkinlik düzenlendi. Trabzon ve yöresinde, özellikle Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar"ın ilk gecesi ve gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikte yöresel ekipler horon oynadı.

Trabzon'da, Karadeniz'de halen yaşatılan "Kalandar" geleneği kapsamında etkinlik düzenlendi. Trabzon ve yöresinde, özellikle Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar"ın ilk gecesi ve gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikte yöresel ekipler horon oynadı.