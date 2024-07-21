Trabzon'da Kamyonet Devrildi: 8 Yaralı

Trabzon'da Kamyonet Kazası

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, devrilen kamyonette bulunan 8 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Oylum Mahallesi'nde gerçekleşti. Kontrolden çıkan 61 RD 946 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın hemen ardından durum yetkililere bildirildi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ile birlikte kamyonette bulunan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın Sonuçları

Kaza sonrası, kamyonet ekipler tarafından güvenli bir şekilde olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.