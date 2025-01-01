Trabzon'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Trabzon'da Kaza: Kamyon ile Otomobil Çarpıştı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kamyon ile çarpıştı. Olay, Darıca mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Ersin G. (24) yönetimindeki 61 ES 241 plakalı otomobil, N.A. tarafından kullanılan 61 AFN 004 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin olarak kamyon sürücüsünün ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.