Trabzon'da Kar Yağışı Nedeniyle Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:59
Trabzon'da Kar Yağışı Nedeniyle Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Trabzon'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda bir kaza meydana geldi. Ömer Eski (47) yönetimindeki 61 ADJ 377 plakalı otomobil, Of-Çaykara yolunun Bölümlü Mahallesi fabrikalar mevkiinde şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Ömer Eski ile araçta bulunan kardeşi Ahmet Eski yaralandı. Ancak sürücünün oğlu Muhammet Eren, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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