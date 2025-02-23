Trabzon'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il merkezinde kapanan tüm mahalle yollarının ulaşıma açıldığı belirtildi.

Açıklama ve Çalışmalar

Ekiplerin yaşanan kar yağışı sonucu mahsur kalma ve toprak kayması olaylarına anında müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Karayolları ağındaki ana arterlerinde kapalı yol bulunmadığı bildirildi. Ancak, kentte 4 ilçedeki 11 mahalle yolu ile tüm yayla ve mezra yollarının kapalı olduğu kaydedildi.

İl genelinde sahada görev alan 402 personel ve 256 araç ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı. Ayrıca, kar yağışı sebebiyle enerji kesintisi yaşanan 106 mahalledeki arızaların da giderildiği ifade edildi.