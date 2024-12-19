Trabzon'da Kayıp Abdullah Çanakçı'nın Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'da Kayıp İhbarı Yapılan Abdullah Çanakçı'nın Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 75 yaşındaki Abdullah Çanakçı için yapılan kayıp ihbarı sonucu, arama çalışmalarının ardından üzücü bir haber geldi. Üç gün önce yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen Çanakçı'nın cansız bedeni, Salacık Mahallesi'nde yaşadığı evinin yakınlarındaki arazide bulundu.

Abdullah Çanakçı'dan haber alamayan aile bireyleri, ilk olarak 3 gün süresince kayıp ihbarında bulundu. Aramalar, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütüldü. Nihayetinde yapılan çalışmalar sonucu Çanakçı'nın cansız bedeni tespit edildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. Çanakçı'nın cesedi, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı