Trabzon'da Kayıp İş İnsanı Göktan Altuntaş İçin Denizde Arama Sürüyor

Trabzon'da Kayıp İş İnsanı İçin Denizde ve Karada Arama Sürüyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 22 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan iş insanı Göktan Altuntaş için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Olayın Seyri ve Kameralar

Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim saat 18.00 sıralarında evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 32 yaşındaki Göktan Altuntaş için Emniyet güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Son olarak Ganita bölgesinde güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenen Altuntaş'ın gidiş yönünün tespit edilmesi amacıyla bölgedeki ve çevre mahallelerdeki tüm şehir kameraları saniye saniye incelendi; görüntülerde kesin bir bulguya rastlanamadı.

Denizde Arama Çalışmaları

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda aramalar denize de yoğunlaştırıldı. Ganita mevkiinden Faroz Limanı arka kısmına kadar uzanan geniş bir alanda, sahil güvenlik ve polis dalgıçları ile ekipler tarafından denizde arama yapılıyor ancak şu ana kadar sonuç alınamadı.

Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer, denizdeki çalışmaların süresi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 10 gündür kayıp olan bir vatandaştan şüpheleniliyor. Sahil Güvenlik ve polis dalgıçları 10 gündür limanımızdan çıkış yaparak bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Sahil Güvenlik, polis ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sürüyor."

Emniyet birimleri, Sahil Güvenlik ve AKUT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla arama faaliyetleri sürdürülürken, olayla ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarılmaya devam edilecek.

KAYIP İŞADAMI DALGIÇLAR TARAFINDAN ARANIRKEN ŞUANA KADAR BULUNAMADI.