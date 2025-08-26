Trabzon'da Kıbrıs Gazisi Halit Dilber Son Yolculuğuna Uğurlandı

Arsin'de düzenlenen cenaze töreni

Trabzon'da Kıbrıs gazisi Halit Dilber bugün son yolculuğuna uğurlandı. Arsin ilçesinde dün hayatını kaybeden 71 yaşındaki Halit Dilber için Konak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Dilber'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından kıldırılan namazın ardından Halit Dilber, aynı mahallede defnedildi. Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, merhumun yakınlarına taziyelerini iletti.