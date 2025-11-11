Trabzon'da Kış Trafik Tedbirleri Koordinasyonu

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Trabzon'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıya katılanlar

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakan Usta, DSİ, Karayolları, 112, GAMER yetkilileri ile diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Gündem ve alınan kararlar

Toplantıda kış mevsiminde artan trafik risklerine karşı değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki tedbirler istişare edildi.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, mevsimsel koşullara uygun önlemler alarak vatandaşların güvenli ve rahat seyahati için denetim ve koordinasyonu artıracak. Öne çıkan tedbirler arasında yerel yönetimler ve diğer ilgili kuruluşlarla koordinasyon toplantıları, sürücü bilgilendirme çalışmaları ve kış lastiği zorunluluğunun sıkı denetimi yer alıyor. Ayrıca yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ gibi koşullarda alınacak önlemler vurgulandı.

Vali Aziz Yıldırım'ın açıklaması

Vali Aziz Yıldırım toplantıda, "Tedbirlerin, sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirme ve karayolu güvenliği bilincini artırma yönünde etkili olacağına inanıyorum. Kış boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri hepimizin arzusudur. Trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla uygulanacak bu önlemler ile trafik güvenliğine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE TRABZON'DA VALİ AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI.