Trabzon'da Lamborghini Köy Yollarında İlgi Odağı Oldu

Almanya'da yaşayan Muhammet Can, memleketi Trabzon'a Lamborghini ile gelerek köy ve yayla yollarında büyük ilgi gördü; sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca izlendi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:49
Trabzon'da Lamborghini Köy Yollarında İlgi Odağı Oldu

Trabzon köy yollarında Lamborghini ile ilgi odağı

Almanya’da yaşayan Muhammet Can, memleketi Trabzona Lamborghini marka spor otomobiliyle gelince dikkatleri üzerine çekti. Dar ve engebeli köy yollarında ilerleyen lüks araç, bölge halkının şaşkınlığına neden oldu.

Köy ve yaylalarda ilgi

Trabzonlular köy yollarında Lamborghini görünce adeta şaşkına döndü. Kente giriş yaptığı anda birçok kişi tarafından kaydedilen araç, özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti. Muhammet Can, kent caddeleri ile köy ve yayla yollarında aracıyla dolaşırken vatandaşların fotoğraf çekmesine ve aracı yakından incelemesine izin verdi.

Can yaptığı açıklamada: "Memleketimde böyle bir arabayla dolaşmak küçük bir hayalimdi. Hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bıraktım" dedi.

Sosyal medyada geniş yankı

Lüks aracın köy yollarında ilerlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü. Babaannesinin Lamborghini'ye binmeye çalıştığı anların yer aldığı video milyonlarca izlenmeye ulaşırken, bölgedeki caddelerden yaylalara kadar çekilen görüntüler kullanıcıların beğenisini topladı.

Muhammet Can gezisini şöyle özetledi: "Almanya’dan yaklaşık 2 ay önce memleketime geldim. Spor aracımla aracı buraya bıraktıktan sonra Almanya’ya geri döndüm. Yaklaşık 10 gün önce tekrar geldim. Memleketin biraz tozunu attıralım dedim. Köylere ve yaylalara gittim"

Can ayrıca, "Almanya’da galericilik yapıyorum. Hayalimde hep böyle bir arabayla gelmek vardı. Bu sene nasip oldu. Bu coğrafya engebeli yolları ile biliniyor ama çok rahat bir şekilde gezdik. Virajlı yollar biraz fazla. Aracın süspansiyonunu kaldırabiliyoruz onun için çok sorun yaşamadık. Gören herkes araca binmek istiyor. Fotoğraf çektirmek gibi taleplerle karşılaşıyorum. Yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medyadan çok kişi yazıyor. Hepsine zamanımız olmadığı için yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

Can, otomobil için verdiği bilgiyi de paylaştı: "Bu araçla köye çıktım. Ailemle beraber çay içiyorduk. Babaannem bastonu ile geldi. Arabaya bin dedim. Binemem dedi. Biraz ısrar edince kabul etti. O anlarda tesadüfen video çektik. Sosyal medyaya yükledik. Bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştim. Bu arabanın 2027 yılına kadar süresi var. O zamana kadar burada kalacak. 2027 yılında süresi dolduğunda başka arabayla geleceğim"

ALMANYA’DA YAŞAYAN MUHAMMET CAN, MEMLEKETİNE MİLYON TL DEĞERİNDEKİ LAMBORGHİNİ MARKA SPOR...

ALMANYA’DA YAŞAYAN MUHAMMET CAN, MEMLEKETİNE MİLYON TL DEĞERİNDEKİ LAMBORGHİNİ MARKA SPOR OTOMOBİLİYLE GELİNCE ADETA İLGİ ODAĞI OLDU. DAR VE ENGEBELİ YOLLARDA İLERLEYEN LÜKS ARAÇ, TRABZONLULARIN BÜYÜK ŞAŞKINLIĞINA NEDEN OLDU.

ALMANYA’DA YAŞAYAN MUHAMMET CAN, MEMLEKETİNE MİLYON TL DEĞERİNDEKİ LAMBORGHİNİ MARKA SPOR...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Solunum Problemiyle Gelen İlk Sinir Kılıfı Tümörü Başarıyla Çıkarıldı
2
Bilecik'te Minik Öğrenciler "Cami Market Projesi"ni Ziyaret Etti
3
Kışın En Sık Görülen Cilt Hastalıkları: Kuruluk, Egzama, Sedef
4
Söğüt’te AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
5
Trabzon'da Lamborghini Köy Yollarında İlgi Odağı Oldu
6
Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, Erzurum'da Uğurlandı
7
Aydın'da Tarımın Gündemi: 17 İlçede Üretici Buluşmaları ve Şapla Mücadele

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı