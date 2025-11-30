Trabzon'da Lamborghini Köy Yollarında İlgi Odağı Oldu

Trabzon köy yollarında Lamborghini ile ilgi odağı

Almanya’da yaşayan Muhammet Can, memleketi Trabzona Lamborghini marka spor otomobiliyle gelince dikkatleri üzerine çekti. Dar ve engebeli köy yollarında ilerleyen lüks araç, bölge halkının şaşkınlığına neden oldu.

Köy ve yaylalarda ilgi

Trabzonlular köy yollarında Lamborghini görünce adeta şaşkına döndü. Kente giriş yaptığı anda birçok kişi tarafından kaydedilen araç, özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti. Muhammet Can, kent caddeleri ile köy ve yayla yollarında aracıyla dolaşırken vatandaşların fotoğraf çekmesine ve aracı yakından incelemesine izin verdi.

Can yaptığı açıklamada: "Memleketimde böyle bir arabayla dolaşmak küçük bir hayalimdi. Hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bıraktım" dedi.

Sosyal medyada geniş yankı

Lüks aracın köy yollarında ilerlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü. Babaannesinin Lamborghini'ye binmeye çalıştığı anların yer aldığı video milyonlarca izlenmeye ulaşırken, bölgedeki caddelerden yaylalara kadar çekilen görüntüler kullanıcıların beğenisini topladı.

Muhammet Can gezisini şöyle özetledi: "Almanya’dan yaklaşık 2 ay önce memleketime geldim. Spor aracımla aracı buraya bıraktıktan sonra Almanya’ya geri döndüm. Yaklaşık 10 gün önce tekrar geldim. Memleketin biraz tozunu attıralım dedim. Köylere ve yaylalara gittim"

Can ayrıca, "Almanya’da galericilik yapıyorum. Hayalimde hep böyle bir arabayla gelmek vardı. Bu sene nasip oldu. Bu coğrafya engebeli yolları ile biliniyor ama çok rahat bir şekilde gezdik. Virajlı yollar biraz fazla. Aracın süspansiyonunu kaldırabiliyoruz onun için çok sorun yaşamadık. Gören herkes araca binmek istiyor. Fotoğraf çektirmek gibi taleplerle karşılaşıyorum. Yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medyadan çok kişi yazıyor. Hepsine zamanımız olmadığı için yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

Can, otomobil için verdiği bilgiyi de paylaştı: "Bu araçla köye çıktım. Ailemle beraber çay içiyorduk. Babaannem bastonu ile geldi. Arabaya bin dedim. Binemem dedi. Biraz ısrar edince kabul etti. O anlarda tesadüfen video çektik. Sosyal medyaya yükledik. Bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştim. Bu arabanın 2027 yılına kadar süresi var. O zamana kadar burada kalacak. 2027 yılında süresi dolduğunda başka arabayla geleceğim"

