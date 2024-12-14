Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'da Üzücü Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Acısu Mahallesi'nde Kemal Y. yönetimindeki 61 S 3328 plakalı minibüsün dereye yuvarlanmasıyla gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kaza, büyük bir şok etkisi yarattı.

Kazada, araçta bulunan Muhsin Reşat Özkurt olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı sürücü Kemal Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıması dikkat çekti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.