DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.548.124,97 -0,05%

Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:06
Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'da Üzücü Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Acısu Mahallesi'nde Kemal Y. yönetimindeki 61 S 3328 plakalı minibüsün dereye yuvarlanmasıyla gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kaza, büyük bir şok etkisi yarattı.

Kazada, araçta bulunan Muhsin Reşat Özkurt olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı sürücü Kemal Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıması dikkat çekti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
2
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Vali ve Belediye Başkanı ile Bir Araya Geldi
4
Bakan Uraloğlu: 2026'da Kop Tüneli'ni Bitireceğiz
5
Mango Kurucusu İsak Andiç Ermay Dağ Kazasında Hayatını Kaybetti
6
Stratcom Summit'24'te Yapay Zeka İletişim Etiği Masaya Yatırıldı
7
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Ordu'da Önemli Açıklamalar

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak