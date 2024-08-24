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Trabzon'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Trabzon'da gerçekleşen korkunç kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:20
Trabzon'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Trabzon'da Kazada Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Trabzon'un Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Kalkınma mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda toplamda 4 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Kazanın Detayları

Kaza, Mertcan U. tarafından kullanılan ve plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet ile Mustafa Ç. yönetimindeki 34 AR 1902 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralanan motosiklet sürücüsü Mertcan U. ve yol arkadaşı İbrahim Hakkı U., Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil içerisindeki Aysun U. ile E.U. ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Trabzon'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza...

Trabzon'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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