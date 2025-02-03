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Trabzon'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Trabzon'da öğrenciler, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi 'Ufkun Ötesinde' belgeselini izleyerek uzay macerasını öğrendi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:53
Trabzon'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Trabzon'da Uzay Heyecanı!

Trabzon'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeseli, öğrencilerle buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edilen bu belgesel, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretimin başladığı gün, öğrencilerle buluştu.

Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencileri, belgeseli ilgiyle izlediler. Öğrencilerden Osman Mert Küçükbekir, okulun ilk günü böyle bir belgesel izlemenin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkış hikayesi çok güzel anlatılmış. Ben de uzaya yönelik çok daha fazla şeyler merak etmeye başladım. Ülkemiz böyle büyük bir başarı elde ettiği için kendi açımdan mutlu oldum." dedi.

Bir diğer öğrenci Zeynep Su Yazıcı, Gezeravcı'nın zorlu süreçte neler hissettiğini merakla izlediğini ifade ederek, "Uzaya gittiğinde geri gelme veya gelmeme şansı da var. Ülkemle gurur duydum. Ben de Alper Gezeravcı'nın yerinde olsaydım hem kendim hem de ülkemle gurur duyardım." şeklinde konuştu.

Tatilin ardından izledikleri 'Ufkun Ötesinde' belgeselinin kendisine çok ilham verdiğini aktaran Aybüke Albayrak, "Çok beğendim. Uzayı küçüklüğümden beri merak ediyorum. Bazen araştırmalar yapıyorum. Büyüyünce ülkeme katkı bulunmak için bu alanda çalışmalar yapmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Ayaz ise belgeselde anlatılan başarı hikayesinin etkileyici olduğunu ve uzayda yaşayan başka canlıların olup olmadığını merak ettiğini dile getirdi.

Trabzon'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesinin anlatıldığı "Ufkun Ötesinde"...

Trabzon'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesinin anlatıldığı "Ufkun Ötesinde" belgeseli öğrencilere izlettirildi. Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencileri de belgeseli merakla takip etti.

Trabzon'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesinin anlatıldığı "Ufkun Ötesinde"...

Trabzon'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesinin anlatıldığı "Ufkun Ötesinde" belgeseli öğrencilere izlettirildi. Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencileri de belgeseli merakla takip etti.

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