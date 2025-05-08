Trabzon'da Öğrenciler Yayla Çiçekleri Arasında Kitap Okudu

Öğrenme ve Doğa Bir Arada

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi ve katılımcılar arasında öğretmenler, aileler ve çocuklar yer aldı.

İlkbaharda Doğanın Tadını Çıkarma

Etkinlikte, öğrenciler ilkbaharın getirdiği yeşillik ve yayla çiçekleri arasında kitap okuyarak doğanın keyfini çıkardılar. Aynı zamanda aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldular. Bu buluşma, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek açısından önemli bir adım oldu.

Oyunlar ve Pastayla Kutlama

Okuma etkinliğinin ardından, öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı. Okuma ve yazmayı öğrenmelerinin kutlandığı bu özel günde, pasta kesilerek mutlulukları paylaşıldı. Etkinliğe katılanlar arasında Tonya Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Nur Doğan da bulunarak destek verdi.

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yayla çiçekleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yayla çiçekleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlendi.