Trabzon'da Öğrencilere Deprem Teknolojileri Eğitimi

Trabzon'da Deprem Bilinci Gelişiyor

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyeleri, ortaokul öğrencilerine deprem teknolojilerini tanıttı ve sarsıntı anında yapılması gerekenleri aktardı.

Önemli Eğitim Programı

Akçaabat ilçesindeki Yaylacık Ortaokulu'nda, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, depremle ilgili sunum yaptı. Altunışık, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde kaybedilen canları üzüntüyle andı.

Çocuklara deprem bilincini korkutmadan öğretmenin önemine değinen Altunışık, "6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümündeyiz. Çok büyük bir felaket yaşadık; birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Amacımız, gelecekte oluşabilecek depremler konusunda halkımızı bilinçlendirmek," dedi.

Yenilikçi Eğitim Metodları

Altunışık, hem geleneksel hem de yenilikçi teknolojileri kullanarak çocuklara farklı bir eğitim vermeye çalıştıklarının altını çizdi. "Deprem anında çocuklarımızın korkmadan neler yapması gerektiğini anlattık. Okulda ve evde neler yapılabileceğini basit bir dilde ifade ettik. Ayrıca, geleceğin mühendis adaylarına ülkemizdeki en yenilikçi deprem teknolojilerini göstererek, deprem bilincini kazandırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Çağla Altunışık Özdemir koordinatörlüğünde; Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu, Doç. Dr. Hasan Basri Başağa ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur, 30 katlı binayı temsil eden ahşap makete deprem etkileri uygulayarak binaların sarsıntı anında nasıl tepki verdiğini gösterdi. Ayrıca, robotik köpek ile deprem sonrası yapılabilecekler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerden Geri Bildirim

Öğrencilerden Gülay Miray Yılmaz, deprem hakkında önemli bilgiler edindiklerini belirterek, "Deprem anında stres olmamamız gerektiği söylendi. Ayrıca, 6 Şubat depremleri hakkında bilgi verildi. Depremde nerede çöküp, kapanıp, tutunmamız gerektiği ve hayat üçgenimizi nasıl oluşturabileceğimiz öğretildi," dedi.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyeleri, ortaokul öğrencilerine geliştirdikleri deprem teknolojilerini tanıttı, sarsıntı anında yapılması gerekenleri anlattı.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyeleri, ortaokul öğrencilerine geliştirdikleri deprem teknolojilerini tanıttı, sarsıntı anında yapılması gerekenleri anlattı.