DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,3%
ALTIN
3.300,97 0,13%
BITCOIN
3.544.077,77 -1,27%

Trabzon'da Öğrencilere Deprem Teknolojileri Eğitimi

Trabzon'da KTÜ öğretim üyeleri, ortaokul öğrencilerine deprem teknolojilerini ve sarsıntı anında yapılması gerekenleri öğretti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:00
Trabzon'da Öğrencilere Deprem Teknolojileri Eğitimi

Trabzon'da Deprem Bilinci Gelişiyor

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyeleri, ortaokul öğrencilerine deprem teknolojilerini tanıttı ve sarsıntı anında yapılması gerekenleri aktardı.

Önemli Eğitim Programı

Akçaabat ilçesindeki Yaylacık Ortaokulu'nda, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, depremle ilgili sunum yaptı. Altunışık, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde kaybedilen canları üzüntüyle andı.

Çocuklara deprem bilincini korkutmadan öğretmenin önemine değinen Altunışık, "6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümündeyiz. Çok büyük bir felaket yaşadık; birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Amacımız, gelecekte oluşabilecek depremler konusunda halkımızı bilinçlendirmek," dedi.

Yenilikçi Eğitim Metodları

Altunışık, hem geleneksel hem de yenilikçi teknolojileri kullanarak çocuklara farklı bir eğitim vermeye çalıştıklarının altını çizdi. "Deprem anında çocuklarımızın korkmadan neler yapması gerektiğini anlattık. Okulda ve evde neler yapılabileceğini basit bir dilde ifade ettik. Ayrıca, geleceğin mühendis adaylarına ülkemizdeki en yenilikçi deprem teknolojilerini göstererek, deprem bilincini kazandırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Çağla Altunışık Özdemir koordinatörlüğünde; Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu, Doç. Dr. Hasan Basri Başağa ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur, 30 katlı binayı temsil eden ahşap makete deprem etkileri uygulayarak binaların sarsıntı anında nasıl tepki verdiğini gösterdi. Ayrıca, robotik köpek ile deprem sonrası yapılabilecekler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerden Geri Bildirim

Öğrencilerden Gülay Miray Yılmaz, deprem hakkında önemli bilgiler edindiklerini belirterek, "Deprem anında stres olmamamız gerektiği söylendi. Ayrıca, 6 Şubat depremleri hakkında bilgi verildi. Depremde nerede çöküp, kapanıp, tutunmamız gerektiği ve hayat üçgenimizi nasıl oluşturabileceğimiz öğretildi," dedi.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma...

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyeleri, ortaokul öğrencilerine geliştirdikleri deprem teknolojilerini tanıttı, sarsıntı anında yapılması gerekenleri anlattı.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma...

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyeleri, ortaokul öğrencilerine geliştirdikleri deprem teknolojilerini tanıttı, sarsıntı anında yapılması gerekenleri anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahreyn ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 50 Yıla Ulaşıyor
2
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 Ayrı Kaza: 3 Yaralı
3
2025 YÖKDİL Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
4
BM, Nijerya'da Açlıkla Mücadele İçin 2,5 Milyar Dolar Ayırdı
5
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2025'te Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Bölüm Tamamlanacak
6
YÖK'ten Deprem Bölgesindeki Üniversitelerin Çarpıcı Yayın Başarıları
7
Fransa, İlk Mirage 2000 Savaş Uçaklarını Ukrayna'ya Gönderdi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış