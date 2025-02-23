Trabzon'da Eğitime Ara Verildi

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle 24 Şubat 2023 tarihinde il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün durdurulduğu belirtildi.

Kamu Personeli İçin İdari İzin

Ayrıca, açıklamada kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Valilik, hava koşullarının durumuna göre ilerleyen günlerde gerekli değerlendirmelerin yapılacağını duyurdu.