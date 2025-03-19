Trabzon'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İşte etkilenen okullar.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:42
Trabzon'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Trabzon'da Eğitime Ara Verildi

Trabzon'un bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yağış ve kar nedeniyle Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda bir gün eğitim gerçekleştirilemeyecek.

Etkilenen Okullar

Ayrıca, Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya ile Araklı Erenler İlkokulu ve Ortaokulu, Çaykara ilçesindeki Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl İlkokulu ve Ortaokulu, Maçka ilçesindeki Başar, Konaklar ile Çatak İlkokul ve Ortaokulu, Yomra ilçesinde ise Özdil İmam Hatip, Maden ve Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu ile Çamlıyurt, Oymalıtepe ve Özdil İlkokulu yarın eğitim göremeyecek.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi
2
Bursa'da Gazze İçin Büyük Destek Konvoyu Düzenlendi
3
Hamas, Filistin'e Çatışmayı Tırmandırma Çağrısı Yaptı
4
Hamas: Gazze'deki Kara Harekâtının Sorumluluğu İsrail'e Aittir
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Üyesi Halil el-Hayye ile Görüştü
6
Kahramanmaraş'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!