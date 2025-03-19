Trabzon'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Trabzon'da Eğitime Ara Verildi

Trabzon'un bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yağış ve kar nedeniyle Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda bir gün eğitim gerçekleştirilemeyecek.

Etkilenen Okullar

Ayrıca, Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya ile Araklı Erenler İlkokulu ve Ortaokulu, Çaykara ilçesindeki Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl İlkokulu ve Ortaokulu, Maçka ilçesindeki Başar, Konaklar ile Çatak İlkokul ve Ortaokulu, Yomra ilçesinde ise Özdil İmam Hatip, Maden ve Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu ile Çamlıyurt, Oymalıtepe ve Özdil İlkokulu yarın eğitim göremeyecek.