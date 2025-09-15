Trabzon'da 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' Konferansı — Şaban Kondi'den Değişim Çağrısı

Şaban Kondi, Mevlid-i Nebi Haftası'ndaki konferansta önce kendimizi değiştirmeyi ve imanımızı sorgulamayı vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:57
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu konferansta konuştu.

Kondi, son Peygamber'in hayatının ayetlerde çok açık bir şekilde anlatıldığını belirterek, Peygamber'in insanlığını, merhametini, rahmetini, idareciliğini ve komşuluk ilişkilerini anlamaya bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Bu dünyayı değiştirmeyi arzu ediyorsak önce kendimizi değiştireceğiz, imanımızı yeniden sorgulayacağız." ifadelerini kullanan Kondi, Peygamber'in getirdiği ahlak prensipleri ve ilahi mesajların göz ardı edilmesinin aile huzurunu, çocuklara verilen saygıyı ve komşuluk ilişkilerini zayıflattığını vurguladı.

Kondi, Kur'an-ı Kerim'in insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak, huzur ve mutluluk bahşetmek için gönderildiğini; sevgiyi, muhabbeti, merhameti ve insan ilişkilerini Peygamber'den öğrendiklerini aktardı. Kondi, "Dolayısıyla kim Allah'ın resulüne itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir." dedi.

Konuşmasında hadis ve ayetlerden örnekler veren Kondi, Peygamber'in vahiy sonrasında Mekke'de yaşanan zulüm ve ahlaksızlıkla mücadelede önceliğinin Allah'a olan inancı yaymak olduğunu belirtti.

Kondi, insanın dünyada yaptığı her şeyin ahirette karşısına çıkacağını hatırlatarak, "Kişi, niyetine göre Allah'ın katında değer kazanacaktır. Niyet, insanın kalitesini ve ahlakını belirler. Ameller niyete göredir." sözleriyle niyetin önemine dikkat çekti.

Ayrıca insanın Allah'ın rızasını gözeterek vicdanıyla hareket etmesi gerektiğini ve namazın insanı bütün kötülüklerden alıkoyduğunu ifade etti.

Kondi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara değinerek her Müslüman'ın kendisine 'ben ne yapabiliyorum?' sorusunu sorması gerektiğini kaydetti.

Konferansa Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, kamu kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı bildirildi.

