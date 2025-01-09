Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Pilotlarının Davası Düştü

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili pilotların yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren uçak pilotlarının davalarının düşmesine karar verdi.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları katıldı. Kazada, yolcu uçağının pistten çıkarak denize sadece metreler kala durduğu açıklandı. Pilotlar hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bayraktar'ın avukatı Deniz Sağıroğlu, dava dosyasında tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiğine dair noter huzurunda alınan belgelerin bulunduğunu belirterek, şikayet hakkının bulunmadığını ifade etti. Davanın düşmesini talep eden Sağıroğlu, aksi durumda müvekkilinin beraatını istedi.

Yavuz'un avukatı Hasan Özköse de benzer bir şekilde, müştekilerin havada açılan kapıdan gelen hidrolik sıvı ve köpük nedeniyle yaralandığını kaydetti ve müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, şikayetlerden vazgeçilmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. 2018 yılındaki kaza sonrası uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtiliyor.

Trabzon Havalimanı'nda 7 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılandığı davanın düşmesine karar verildi.