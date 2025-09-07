Trabzon'da Sağanak: Ortahisar'da Su Birikintileri ve Trafik Aksaması

Yoğun yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sokakta yağışa yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı, bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

