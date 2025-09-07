DOLAR
Trabzon'da Sağanak: Ortahisar'da Su Birikintileri ve Trafik Aksaması

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu; vatandaşlar sığınmak zorunda kaldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik aksadı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:00
Yoğun yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sokakta yağışa yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı, bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yağış görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

